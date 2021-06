అగమ్యగోచరంగా ఆర్టీసీ కార్మికుల పరిస్థితి-ఇంకా అందని వేతనాలు-ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతం

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణలో ఆర్టీసీ కార్మికుల పరిస్థితి అగమ్యగోచరంగా తయారైంది. జూన్ నెల సగం రోజులు గడిచిపోయినా... ఇప్పటికీ కార్మికుల వేతనాలకు దిక్కు లేదు. దీంతో కార్మికులు ఆర్థిక సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారు. ఇంటి అద్దెలు చెల్లించలేక,కుటుంబ అవసరాలు తీర్చలేక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఓవైపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 30 శాతం పీర్సీ పెరిగి వారు సంబరాల్లో ఉంటే... ఆర్టీసీ కార్మికులు మాత్రం నెల జీతాలు లేక అల్లాడుతున్న పరిస్థితి నెలకొంది.

Telangana RTC workers are struggling as they did't received their salaries yet. Even though half the days of June have passed ... there is still no direction for the wages of the workers. As a result, workers are facing financial problems. Unable to pay house rent and meet family needs, they are facing severe difficulties.