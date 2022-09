వరంగల్,యాదాద్రి భువనగిరి హైవేపై తగ్గనున్న ట్రాఫిక్ రద్దీ.!అందుబాటులోకి రానున్న నాగోల్ ఫ్లైఓవర్.!

Telangana

హైదరాబాద్: హైదరాబాద్ నగరం రోజురోజుకు విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రజలకు పూర్తి మౌలిక వసతులు కల్పించేందుకు జిహెచ్ఎంసి అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తోంది.సిగ్నల్ ఫ్రీ రవాణా వ్యవస్థను మరింత మెరుగు పరిచే క్రమంలో ఎస్.ఆర్.డి.పి తో చేపట్టిన నాగోల్ ఫ్లై ఓవర్ త్వరలో అందుబాటులోకి రానున్నదని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. వాహన రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతంలో ముందుగా ప్రాధాన్యతనిచ్చి అవసరమున్న చోట ఫ్లై ఓవర్లు, ఆర్ ఓ బి లు, అండర్ పాస్ లు నగరానికి నలువైపులా నిర్మించి ట్రాఫిక్ సమస్యను నివారించేందుకు నగర పాలక సంస్థ నడుంబిగించింది.

English summary

Officials have made it clear that the Nagole flyover undertaken with SRDP will be available soon in order to further improve the signal free transport system.