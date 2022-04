తెలంగాణలో కూడా బుల్డోజర్ తో తొక్కిస్తాం.!టీఆర్ఎస్ కు అసలైన మొగుడు బండి సంజయ్ అన్న రాజాసింగ్.!

Telangana

oi-Harikrishna

నారాయణపేట/హైదరాబాద్ : హిందూత్వ కోట.. నారాయణపేట అన్నారు బీజేపి గోషామహల్ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్. మహా సంగ్రామ యాత్రలో బాగంగా బీజేపి అద్యక్షుడు బండి సంజయ్ కు సంఘీభావం ప్రకటించేందుకు రాజాసింగ్ నారాయణ పేట సభలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్బంగా అధికార గులాబీ ప్రభుత్వంపైన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు రాజాసింగ్. బండి సంజయ్ చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి దగ్గర నుంచి ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర ప్రారంభించారని, ఇది ఎవ్వరూ ఊహించలేదన్నారు రాజాసింగ్. బండి సంజయ్ పాదయాత్రలో ఎక్కడికి వెళ్లినా, ప్రజల నుండి ఘన స్వాగతం లభిస్తుందని తెలిపారు.

English summary

Rajasinghe participated in the Narayana Peta Public Meeting to express solidarity with BJP President Bandi Sanjay as part of the Maha Sangrama Yatra. On this occasion, Rajasinghe expressed his anger over the ruling trs government.