పేదోడి సొంతింటి కల నెరవేర్చి తీరుతాం.!మరోసారి స్పష్టం చేసిన ఎమ్మెల్సీ ‌కవిత.!

Telangana

oi-Harikrishna

జగిత్యాల/హైదరాబాద్ : ప్రతి పేదవాడి సొంతింటి కలను నెరవేర్చడమే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత మరో సారి స్పష్టం చేసారు. జగిత్యాల జిల్లా మల్యాల మండలం నూకపెల్లి వద్ద నిర్మిస్తున్న 4520 డబుల్ బెడ్ రూం ఇండ్లను ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత పరిశీలించారు. ఈ‌ సందర్భంగా ఎమ్మెల్సీ కవిత మాట్లాడుతూ, జగిత్యాల ప్రజలు జిల్లా కావాలని దశాబ్దాలుగా కోరుకున్నారని, ఆ కలను సీఎం చంద్రశేకర్ రావు నెరవేర్చారని కవితి ఉద్ఘాటించారు. ఇచ్చిన ప్రతి హామీని చంద్రశేకర్ రావు అమలు చేస్తున్నారని కవిత తెలిపారు.

English summary

MLC Kavitha once again made it clear that the goal of the state government is to fulfill the dream of own home for every poor person. MLC Kavitha examined the 4520 double bedroom houses being constructed at Nookapelli, Malyala Zone, Jagittala District.