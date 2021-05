చికిత్స చేయరు.!చేస్తున్నట్టు బిల్డప్ మాత్రమే.!లక్షల్లో బిల్లులు.!ఇదీ ప్రస్తుతం ప్రయివేట్ ఆసుపత్రుల తీరు.!

Telangana

హైదరాబాద్ : కరోనా క్లిష్ట సమయంలో కోవిడ్ బాదితుల పట్ల కొంతమంది వైద్యులు వికృత క్రీడకు శ్రీకారం చుట్టినట్టు తెలుస్తోంది. ప్రాణాలు కాపాడాల్సిన వైద్యులు కాసులకోసం కక్కుర్తి పడి కరోనా రోగుల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నట్టు ఎన్నో ఉదంతాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. మానవత్వం మంటగలిపి మనీ కోసం మనుషుల ప్రాణాలను తృణప్రాయంగా లెక్కగడుతున్నారు కొంత మంది వైద్యులు. కొద్దిపాటి కరోనా లక్షణాలతో ఆసుపత్రిలో చేరుతున్న కరోనా రోగులకు 10రోజుల పాటు వైద్యం అందించిన తర్వాత కూడా ఆరోగ్యం పూర్తిగా క్షీణిస్తోంది. బిల్లులు కట్టి రోగిని మరో ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలని వైద్యులు సలహా ఇవ్వడంతో రోగి బంధువులు అవాక్కవుతున్నారు.

It seems that some doctors have resorted to unruly sport towards the Covid victims during the corona crisis. Many cases have come to light in which doctors who are supposed to save lives are squatting for cash and playing havoc with the lives of corona patients.