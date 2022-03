ఎవరికీ భయపడను, ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నా గౌరవం దక్కడం లేదు: తమిళిసై సౌందరరాజన్

Telangana

oi-Rajashekhar Garrepally

హైదరాబాద్: తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందరరాజన్ మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని మాట్లాడుతూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మహిళలకు ఇప్పటికీ సరైన గౌరవం దక్కడం లేదన్నారు. రాజ్​భవన్​లో నిర్వహించిన మహిళా దినోత్సవ వేడుకల్లో.. మహిళా సాధికారతను ఉద్దేశించి గవర్నర్​ మాట్లాడారు.

English summary

women were still not given respect in the society, when they were high position also: governor Tamilisai Soundararajan