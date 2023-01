కాలినడకన వచ్చే శ్రీవారి భక్తులకు గుడ్ న్యూస్- ఇకపై కొత్తగా..!!

Tirupati

తిరుపతి: తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. సంక్రాంతి పండగను పురస్కరించుకుని వేలాది మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. స్వామివారికి తలనీలాలను సమర్పించుకున్నారు. మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. భక్తుల తాకిడితో కంపార్ట్‌మెంట్లు భర్తీ అయ్యాయి. శ్రీవారి దర్శనానికి 12 గంటల సమయం పడుతోంది. కనుమ నాడు నిర్వహించే పారువేట ఉత్సవాన్ని తిలకించడానికి భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తిరుమలకు చేరుకున్నారు.

English summary

TTD has decided to construct a mini Annadanam complex at the arriving point at Tirumala for the benefit of pilgrims through the Sri Vari Mettu footpath route.