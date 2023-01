Astrology: కలలో పాములు కనిపిస్తే శుభమా? అశుభమా? తెలుసుకోండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

కలలో వచ్చే అనేక విషయాలు జరగబోయే సంఘటనలకు సంకేతాలుగా భావిస్తుంటాం. కలల్లోనూ సుస్వప్నాలు, దుస్స్వప్నాలు ఉంటాయి. మన భవిష్యత్ పై కలల ప్రభావం తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. రకరకాల కలలు రకరకాల ప్రభావాలను సూచిస్తాయి. చాలామందికి కలలో పాములు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. పాములు దగ్గరికి వచ్చినట్టు కలలు రావడమో, పాములు కాటేసి పోయినట్టు కలలు రావడమో, పాములు మంచం పై నుంచి కిందికి వెళ్లినట్టు కలలు రావడమో.. ఇలా రకరకాలుగా పాములకు సంబంధించిన కలలు వస్తాయి. అయితే పాములకు సంబంధించిన కలలు మంచి చేస్తాయా? చెడు చేస్తాయా? ఎటువంటి కలలు మంచి చేస్తాయి? ఏ కలలు మనకు చెడును చేస్తాయి? వంటి అనేక వివరాలను ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం.

English summary

Is it auspicious or ominous to see snakes in a dream? Many people are thinking that. According to dream analysts, the results depend on the condition in which snakes appear.