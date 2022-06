Astrology: డబ్బు లెక్కించేటప్పుడు చెయ్యకూడని పనులివే.. ఇలా చేస్తే సంపద ఆవిరి అవ్వటం ఖాయం!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

ధనమేరా అన్నిటికి మూలం.. ఆ ధనము విలువ తెలుసుకొనుట మానవ ధర్మం అంటారు. అటువంటి ధనానికి మనం విలువ ఇచ్చినప్పుడే ఆ శ్రీమహావిష్ణువు సతీమణి అయిన లక్ష్మీదేవి కటాక్షం మనందరి మీదా ఉంటుంది. లక్ష్మీదేవి ఇంట్లో కొలువై ఉంటే ఆ ఇంట్లో వారికి ఎప్పుడూ ఆర్థిక సమస్యలు రావు. అయితే ధనాన్ని లెక్కించేటప్పుడు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే, లక్ష్మీ దేవికి కోపం వస్తుంది. లక్ష్మీదేవి ఆగ్రహిస్తే మనం సంపాదించిన ధనం లో ఒక్క రూపాయి కూడా మిగలకుండా పోతుంది. అందుకే డబ్బు విషయంలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.

English summary

Astrology tells us things not to do when calculating money. It was advised that money should not be put in some particular places, money should not be thrown away and money should not be counted with spit wet on fingers.