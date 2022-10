ఈ దీపావళి నుండి మళ్ళీ దీపావళి వరకు.. ఈ రాశులవారి పంట పండినట్టే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

దీపావళి పండుగ సంతోషాన్ని తీసుకు వచ్చే పండుగ. ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపే పండుగ. అటువంటి దీపావళి పండుగ కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ఫలితాలను ఇస్తుందని జ్యోతిష శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ దీపావళి పండుగ నుండి, వచ్చే సంవత్సరం దీపావళి పండుగ నాటి వరకు కొన్ని రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది అని చెబుతున్నారు.

English summary

Astrology experts say that Virgo, Aries, Libra, Sagittarius, Capricorn and Pisces will have better results from this Diwali festival till next year Diwali festival again.