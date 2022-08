Shravana masam 2022: శ్రావణ మాసంలో చెయ్యాల్సిన, చెయ్యకూడని పనులివే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

శ్రావణ మాసం హిందువులకు అత్యంత పవిత్రమైన మాసం. ఈ మాసంలో శివుడిని, లక్ష్మీదేవిని భక్తులు విశేషంగా పూజిస్తారు. ఈ మాసంలో శివారాధన చేస్తే అనుకున్నవన్నీ నెరవేరుతాయని, భోళా శంకరుడు అయిన శివుడు కటాక్షిస్తాడు అని చెబుతారు. ఇక ఈ మాసంలో లక్ష్మీదేవిని పూజించడం వల్ల, మంగళగౌరీ వ్రతాన్ని చేయడం వల్ల ప్రతి ఇల్లు సుఖసౌఖ్యాలతో విలసిల్లుతుంది అని చెబుతారు.

Shravana masam 2022: శ్రావణం శుభకరం; శ్రావణ శుక్రవారాల్లో ఈ తప్పులు అస్సలు చెయ్యకండి!!

Astrologers says not to eat meat and drink alcohol in the month of Sawan. men are advised not to shave in this month. And those who have decided to fast for a month say that you should not break your fast in the middle.