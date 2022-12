vastu tips: పూజగదిలో పూజల సమయంలో ఈ విషయాలు అస్సలు మర్చిపోకండి!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

వాస్తు నియమాల ప్రకారం పూజ గదిని నిర్మించుకొని పూజలు చేసుకునే వారు పాటించవలసిన అనేక నియమాలు ఉన్నాయి. ఇంట్లో నిత్యం పూజలు చేసుకునే వారు పూజ చేసుకునే విగ్రహాల విషయంలో కొన్ని నియమాలను పాటించాలి. పూజలో ఉపయోగించే వినాయకుడి విగ్రహం తొండం ఎడమ వైపున ఉండాలి. అదే విద్యాలయాలు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ లో అయితే వినాయకుడి విగ్రహానికి తొండం కుడి వైపున ఉండాలి. అలాగే వ్యాపారం చేసే ప్రాంతంలో అయితే నిలుచున్న వినాయకుడిని పెట్టి పూజిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

English summary

Do not forget these things at all in the case of pooja in the pooja room. Take these precautions in meditation, chanting and offering.