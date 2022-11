vastu tips: తాళంచెవులను ఎక్కడపడితే అక్కడ పెడుతున్నారా? అయితే తీవ్ర ఇబ్బందులే!!

Feature

oi-Dr Veena Srinivas

మన ఇంట్లో ఏ వస్తువులు పెట్టడానికైనా ఒక నిర్దిష్టమైన స్థానం ఉంటుంది. అయితే కొన్ని వస్తువులు వాస్తు ప్రకారం కొన్ని నిర్దిష్టమైన స్థానంలోనే పెట్టాలని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది. ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు, ఆఫీసు, కారు, ఆల్మరాలకు సంబంధించి తాళం చెవులు ఉంటాయి. ఈ తాళంచెవులను పెట్టడానికి కూడా నిర్దిష్టమైన స్థానం ఉంటుంది. ఎక్కడపడితే అక్కడ పెడితే తీవ్రమైన ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతుంది. అందుకే మన ఇంట్లో తాళంచెవులను ఏ దిశలో పెట్టాలి అనే విషయాన్ని ప్రస్తుతం తెలుసుకుందాం.

If you put the keys anywhere in the house, you will have to face serious problems. Don't keep the keys in puja room, kitchen and drawing room. this gives you bad luck. Keep keys in west direction. It is best to home.