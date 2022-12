అధికారం దక్కాలంటే- ఆ 34 సీట్లే : జగన్ సైలెంట్ ఆపరేషన్: టీడీపీ -పవన్ కలిస్తే జరిగేదిదే..!!

Andhra Pradesh

వచ్చే ఎన్నికల్లో గెలుపు దక్కాలంటే గోదావరి జిల్లాల్లోని ఆ 34 నియోజకవర్గాలే కీలకం. పొత్తులు మొత్తం ఫలితాలనే మార్చేసే అవకాశం. ఈ నియోజకవర్గాలపైనే అక్కడే ఇప్పుడు సీఎం జగన్ - ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు ఫోకస్ పెట్టారు. ముఖ్యమంత్రి జగన్ 2019 ఎన్నికల తరహాలోనే మెజార్టీ సీట్లు అక్కడ దక్కించేలా కొత్త వ్యూహాలు అమలు చేస్తున్నారు.

సైలెంట్ ఆపరేషన్ మొదలు పెట్టారు. చంద్రబాబు ఇప్పటికే అక్కడ పర్యటనలు ప్రారంభించారు. పాత ప్రజారాజ్యం లో పని చేసిన వారితో సహా..ఇతర పార్టీల్లోని నేతలతో జనసేన నేతలు రహస్య మంతనాలు కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ నియోజకవర్గాల్లో కొత్త రాజకీయం మొదలైంది. ఈ స్థానాల్లో ఎవరికి మెజార్టీ సీట్లు దక్కితే వారికే అధికారం.

