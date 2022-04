సర్వేల్లో తేలింది ఇదే - సీఎం జగన్ పాలన కు ఎన్ని మార్కులు : ఎమ్మెల్యేలకు ఆదరణ ఉందా : వారి పై వేటు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో మూడేళ్ల జగన్ పాలకు ప్రజల మద్దతు ఎంత మేర ఉంది. జగన్ పాలన ఎంత మంది కోరుకుంటున్నారు. వైసీపీ ఎమ్మెల్యేల పని తీరు ఎలా ఉంది. సర్వే నివేదికలు ఏం తేల్చాయి. ఇప్పుడు ఇది వైసీపీలో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. సీఎం జగన్ వచ్చే ఎన్నికల్లో గెలుపే లక్ష్యంగా అడుగులు వేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం - పార్టీని ఆ దిశగా సిద్దం చేస్తున్నారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో 151 సీట్లు తగ్గకూడదని లక్ష్యంగా డిసైడ్ చేసారు. తన ప్రభుత్వం చేస్తున్న మంచిని సమర్ధవంతంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తే 175 సీట్లు ఎందుకు రావంటూ సీఎం ప్రశ్నిస్తున్నారు.

English summary

CM Jagan had clearly told that the non performing MLAs will be ousted and few surveys had shown that there is 65 percent support to CM Jagan.