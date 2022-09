Crime News: శివుడు పిలుస్తున్నాడు.. వెళ్తున్న అంటూ యువకుడి ఆత్మహత్య..

Andhra Pradesh

oi-Chekkilla Srinivas

టెక్నాలజీ ఎంత అభివృద్ధి చెందుతున్నా.. కొందరికి పిచ్చి నమ్మకాలు మాత్రం పోవడం లేదు. ఓ యువకుడు శివుడు తనను పిలుస్తున్నాడని చెప్పి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ ఘటన ప్రకాశం జిల్లా పెద్దారవీడు మండలం మండలం చాట్లమడ గ్రామంలో జరిగింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

English summary

A youth from Peddaravidu mandal of Prakasam district committed suicide. He wrote a suicide note saying that Lord Shiva was calling him and that's why he committed suicide.