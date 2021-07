Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

సొంత పార్టీపై, ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ పై విమర్శలు, ఆరోపణలు చేస్తోన్న నర్సాపురం వైసీపీ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు తన తర్వాతి మిషన్ ఏంటో వెల్లడించారు. సీఎం జగన్ బెయిల్ రద్దు పిటిషన్ పై వాదనలు ముగిసి, తీర్పు రిజర్వ్ కాగా, ఏ2 విజయసాయిరెడ్డి బెయిల్ రద్దు కూడా పిటిషన్ వేస్తానన్న రెబల్ ఎంపీ, దాని తర్వాత జగన్ కు ఎంతో ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ అయిన శాసన మండలి రద్దు కోసం ఢిల్లీలో పోరాటం చేస్తానన్నారు. శుక్రవారం ఢిల్లీలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఏపీలో ఇంగ్లీష్ మీడియం, కరోనా వేళ బడుల రీఓపెనింగ్, టిడ్కో ఇళ్లపైనా మాట్లాడారు. ప్రెస్ మీట్ లో రఘురామ ఏం చెప్పారో ఆయన మాటల్లోనే...

జగన్ బెయిల్ రద్దు: షాకింగ్ పాయింట్ -14 బదులు 25 ఎలా? -ఏ2 సాయిరెడ్డి కూడా జైలుకే: ఎంపీ రఘురామ

English summary

narsapuram ysrcp mp raghurama krishnam raju told media that his party is not inviting for any meeting and he will fight for cm jagan favourite subject, i.n, ap legislative council cancellation. speaking to media on friday, the rebel mp slams ap govt decision on english medium and schools reopening in covid crisis.