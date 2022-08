ఫిల్మ్ సిటీకి అమిత్ షా : బీజేపీ- టీడీపీ పొత్తులకు కేంద్రంగా : కీలక వ్యక్తుల మధ్య చర్చలు..!!?

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

బీజేపీతో బంధం కోసం టీడీపీ ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. అందులో భాగంగా టీడీపీ శ్రేయోభిలాషులు రంగంలోకి దిగుతున్నారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి ఒక కీలక కలయిక పైన జాతీయ మీడియాలో కధనాలు వస్తున్నాయి. హోం మంత్రి అమిత్ షా మునుగోడు పర్యటనకు ఈ రోజు వస్తున్నారు. మునుగోడులో బహిరంగ సభ తరువాత అమిత్ షా రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీకి వెళ్లనున్నారు. అక్కడ 30- 45 నిమిషాల పాటు ఉండనున్నారు. అక్కడ ప్రముఖ మీడియా సంస్థల అధినేతతో సమావేశం కానున్నట్లు చెబుతున్నారు. వీరిద్దరి మధ్య సత్సంబధాలు..పరస్పర గౌరవం ఉంది.

English summary

Amit Shah will head to the Ramoji Film City, news roaming that it will paved the way for the possibility of a revival of the BJP-TDP alliance.