అనసూయ చేయి తగలగానే - వామ్మో..ఆ ఫ్యాన్ రియాక్షన్ వైరల్ : దిమ్మతిరిగే షాకిచ్చిన ద్రాక్షాయణి..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

అందమైన ప్రేమ రాణి చెయ్యి తగిలితే సత్తు రేకు కూడా స్వర్ణమేలే..అన్నట్లుగా ఆ అభిమాని పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఈ పాటకు తగినట్లుగానే ఒక ఇంట్రస్టింగ్ పరిణామం వెలుగులోకి వచ్చింది. దీనికి తగిన విధంగా సమాధానమూ వచ్చింది. ఇప్పుడు అటు వెండితెర..ఇటు బుల్లి తెర పైన తన అందచందాలు...నటనతో రెగ్యులర్ హీరోయినట్లతో పోటీ పడుతున్నారు యాంకర్ అనసూయ. యాంకర్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చినా..ఇప్పుడు ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ మాత్రం జబర్దస్థ్ అంటోంది.

English summary

A fan of Anasuya insta post is going viral where he said that the hot anchor had touched his hand and the former gave him a reply to sanitize his hands.