తిరుమల శ్రీవారి ఆలయ భద్రతకు యాంటీ డ్రోన్ సిస్టమ్ .. దేశానికి డ్రోన్ల దాడుల భయంతో అలెర్ట్ అయిన టీటీడీ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో ఉగ్ర మూకలు డ్రోన్ల దాడులకు తెగబడతారని ఇంటెలిజెన్స్ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన చారిత్రక స్థలాలపై, ఆలయాలపై ప్రత్యేకమైన దృష్టిసారించింది కేంద్రం. రాష్ట్రాలవారీగా ఇప్పటికే అలర్ట్ చేసింది. భారత సరిహద్దుల్లో, జమ్మూలో నిత్యం డ్రోన్ల సంచారం కలకలం రేపుతోంది. ఇక ఈ క్రమంలో ఉగ్రవాదులు ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా విధ్వంసాలకు పాల్పడవచ్చని, డ్రోన్ల సాంకేతికతను ఉపయోగించి దాడులకు తెగబడవచ్చని భావిస్తున్న నేపధ్యంలో ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం అలెర్ట్ అయింది .

English summary

In the state of Andhra Pradesh, the TTD board has stepped in to strengthen the security system in Tirumala. Tirumala is preparing the temple to thwart extremist conspiracies with technology. As part of this, the authorities are making all arrangements to use anti-drone technology on Tirumala Hill. The Tirumala Tirupati Temple stands as the first temple in the country to use Defense Research and Development Organization (DRDO) anti-drone technology.