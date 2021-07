Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పరిపాలనకు సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ అనూహ్య నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇన్నాళ్లూ సాధారణ పరిపాలన విభాగం(జీఏడీ)లో ప్రిన్సిపల్ కార్యదర్శి(పొలిటికల్) హోదాలో, ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో అన్నీ తానై వ్యవహరించిన ఐఏఎస్ అధికారి ప్రవీణ్ ప్రకాష్ ను ఎట్టకేలకు సాగనంపారు. ప్రభుత్వ పరంగా సీఎం జగన్ తీసుకున్న నిర్ణయాలపై ప్రత్యర్థులు చేసిన విమర్శలన్నిటిలో ప్రవీణ్ ప్రకాష్ పేరు వినపడటం సాధారణంగా మారిన నేపథ్యంలో ఈ మార్పును సర్వత్రా అనూహ్యంగానే భావిస్తున్నారు. వివరాలివి..

కౌశిక్.. నువ్వో శ్రీరెడ్డివి -సీఎంతో 5 గం -టీపీసీసీగా రేవంత్ రెడ్డి తొలి విజయం -కాంగ్రెస్ టికెట్ పొన్నంకే!

English summary

Senior IAS officer and principal secretary in the Andhra Pradesh chief minister’s office (CMO) Praveen Prakash, who is considered to be the favourite officer of chief minister Y S Jagan Mohan Reddy, was on Tuesday relieved from the post of Principal Secretary (political) in the General Administration Department (GAD). Another IAS officer Revu Muthyala Raju, a relatively junior officer, has been given full additional charge of the post According to the orders issued by chief secretary Adityanath Das.