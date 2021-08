ఏపీ మరో రాజధానిగా, టాప్ మనమే -అగ్రి విద్యార్థులకు కండిషన్ -సమీక్షలో జగన్ -సీఎంతో నీతి ఆయోగ్ టీమ్

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి సారధ్యంలోని వైసీపీ సర్కారు మరో ఘనత సాధించింది. ఉద్యాన పంటల్లో గరిష్ట సాగుతో ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశానికే రాజధానిగా, ఫ్రూట్ బౌల్ ఆఫ్ ఇండియాగా నిలిచింది. ఈ విషయాన్ని అధికారులు సీఎంకు తెలిపారు. హార్టికల్చర్,సెరికల్చర్‌,వ్యవసాయ అనుబంధశాఖలపై శుక్రవారం సమీక్ష నిర్వహించిన సీఎం అగ్రికల్చర్ విద్యార్థులపై కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మరోవైపు, నీతి ఆయోగ్ సభ్యుల టీమ్ ఇవాళ ముఖ్యమంత్రిని కలిసింది. పూర్తి వివరాలివి..

English summary

andhra pradesh chief minister ys jagan mohan reddy on friday held review on agricultural allied sectors. cm said, every agricultural students should mandatorily work at rythu bharosa kendras. otherside, The NITI Aayog team has met AP Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy on courtesy on Friday and presented SDG India Index 2020-21 report to CM.