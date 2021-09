వైఎస్ జగన్ బెయిల్ రద్దు పిటీషన్ కొట్టివేతపై పెదవి విప్పిన రఘురామ: ఇక ఆ పని చేస్తానంటూ

Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

అమరావతి: రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కొద్దిరోజులుగా వార్తల్లో ఉంటూ వచ్చిన అంశం- ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి బెయిల్ రద్దు పిటీషన్ వ్యవహారం. తిరుగుబాటు నేతగా గుర్తింపు పొందిన అధికార వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకే చెందిన లోక్‌సభ సభ్యుడు రఘురామ కృష్ణంరాజు దాఖలు చేసిన ఈ పిటీషన్ రాష్ట్రంలో రాజకీయంగా పలు ప్రకంపనలను సృష్టించింది. అనేక రకాల చర్చలకు కారణమైంది. డిబేట్లకూ దారి తీసింది.

CBI court dismissed the bail cancellation petition filed by me at last. I’ll approach the upper court soon.🇮🇳

YSR Congress Party rebel MP Raghu Rama Krishnam Raju responded on the AP CM YS Jagan Mohan Reddy bail cancellation petition filed by him and says that I will approach the upper court soon.