మోదీ సార్.. చాలా థ్యాంక్స్, ఏపీకి గొప్ప సహాయం చేస్తున్నారు: సీఎం జగన్ -కరోనా కట్టడి, వ్యాక్సిన్లపై -video

Andhra Pradesh

వివాదాస్పద బిల్లులు మొదలుకొని, వీలు చిక్కిన ప్రతిసారి కేంద్రంలోని బీజేపీ సర్కారుకు బేషరతుగా సమర్థిస్తూ, ప్రధాని మోదీ వ్యతిరేకులను సైతం సున్నితంగా హెచ్చరిస్తూ ప్రోటోకాల్ పరంగా, రాజకీయంగా తనదైన శైలిని ప్రదర్శిస్తారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్. ఇప్పుడు మరోసారి ఆయన ప్రధాని మోదీని ఆకాశానికెత్తేశారు. కరోనా మహమ్మారిపై పోరాటంలో ఏపీకి గొప్ప సహాయం అందిస్తున్నారంటూ మోదీకి ధన్యవాదాలు తెలిపారు జగన్. అదే సమయంలో వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియపైనా ఏపీ సీఎం కీలక సూచనలు చేశారు..

English summary

andhra pradesh chief minister ys jagan mohan reddy thanked prime minister narendra modi for centre help on fight with covid pandemic. amid covid third wave fears, prime minister narendra modi held review conference with chief ministers of six crucial state on friday. speaking to pm modi, ap cm jagan urged centre to convert unused vaccine doses from private hospitals to govt.