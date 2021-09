మరో వివాదంలో ప్రవీణ్ ప్రకాశ్ : ఆయన రూటే సపరేటు : ప్రభుత్వ సొమ్ముతో ప్రయివేటు టూర్లు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీలో కీలక స్థానంలో ఐఏఎస్ అధికారి ప్రవీణ్ ప్రకాశ్. ఆయన ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయంలో ముఖ్య కార్యదర్శిగా పని చేస్తున్నారు. గతంలో చంద్రబాబు హయాంలో ఢిల్లీలో ఏపీ భవన్ రెసిడెంట్ కమిషనర్ గా పని చేసారు. జగన్ అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత ఆయన ఏపీకి తిరిగి వచ్చారు. జీఏడి ముఖ్య కార్యదర్శిగా..సీఎం ముఖ్య కార్యదర్శిగా పని చేస్తున్న సమయంలో ఆయన తీసుకున్న కొన్ని నిర్ణయాలు అప్పట్లోనే వివాదాస్పదం అయినట్లుగా ప్రచారం సాగింది. ఇక, ఆయన్ను జీఏడిలో కాకుండా సీఎం ముఖ్య కార్యదర్శిగా కొనసాగిస్తున్నారు.

English summary

Praveen Prakash the secretary in CMO had landed in another controversy as he used Govt money for his personal tours.