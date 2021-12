పీఆర్సీపై నేడే ఫైనల్ - ఉద్యోగ సంఘాలకు ఆహ్వానం : ఆ వెంటనే సీఎంతో భేటీ..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు..పెన్షనర్లకు న్యూ ఇయర్ గుడ్ న్యూస్ వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది. మరింత ఆలస్యం చేయకుండా పీఆర్సీ విషయంలో నిర్ణయం తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అందులో భాగంగా ఈ రోజు మధ్యాహ్నం చర్చలకు రావాలంటూ ఏపీ జాయింట్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్ కు ప్రభుత్వం నుంచి ఆహ్వానం అందింది. ఆర్దిక శాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి అధ్యక్షతన పీఆర్సీ పైన ఈ సమావేశం జరుగుతుందని ప్రభుత్వం నుంచి అందిన ఆహ్వానంలో పేర్కొన్నారు. మొత్తం 16 సంఘాలతో మూడు గ్రూపులుగా.. సమయం కేటాయించారు. సచివాలయంలో ఈ సమావేశంలో జరగనుంది.

English summary

AP Govt invited Joint Staff Council to attend a meeting on PRC only with the Finance Department to day, after that meeting may be held with CM for final decision.