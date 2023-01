రోడ్లపై బహిరంగ సభలు, ర్యాలీల నిషేధంపై ఏపీ హైకోర్టులో..!!

రాష్ట్రంలో రాజకీయ దుమారానికి దారి తీసిన జీఓ నంబర్ 1పై ఏపీ హైకోర్టు ఇవ్వాళ తన వాదనలను ముగించింది. తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది. చంద్రబాబు సభల్లో 11 మంది మరణించడంతో రోడ్లపై బహిరంగ సభలు, ర్యాలీలను నిషేధిస్తూ ప్రభుత్వం జారీ చేస

Andhra Pradesh

oi-Chandrasekhar Rao

అమరావతి: ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సారథ్యంలోని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీఓ నంబర్ 1 అమలుపై తాజా అప్ డేట్ వెలువడింది. తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత, ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు కందుకూరు, గుంటూరుల్లో రోడ్ షో, బహిరంగ సభల్లో తొక్కిసలాట అనంతరం- అలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా రోడ్లపై బహిరంగ సభలు, ర్యాలీలను నిషేధిస్తూ హోం మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసిన జీఓ ఇది.

English summary

AP High Court has reserves the its Judgement on the GO No 1, which was issued by the State Government.