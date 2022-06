Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

రాజ‌కీయాల్లో మాట అనేది చాలా విలువైన‌ది. ఎక్క‌డ ప‌డితే అక్క‌డ మాట్లాడ‌కుండా, ఎప్పుడు ప‌డితే అప్పుడు ఉప‌యోగించ‌కుండా విలువైన సంద‌ర్భాల్లో ఉప‌యోగిస్తే అధికారం సులువుగా ద‌క్కించుకోవ‌చ్చు. కానీ కాలం మారింది.. నేత‌లు మారారు.. ఎవ‌రెవ‌రో నాయ‌కులుగా ఆయా రాజ‌కీయ పార్టీల్లో చ‌లామ‌ణి అవుతున్నారు. పాత త‌రం నేత‌లు అధికారంలో ఉన్నా ఆచితూచి మాట్లాడేవారు.. ప్ర‌తిప‌క్షాల‌పై గౌర‌వంగా వ్య‌వ‌హ‌రించేవారు. కానీ ప్ర‌స్తుత నాయ‌కులు మాత్రం అధికారం చేతిలో ఉందిక‌దా అని ఎలా ప‌డితే అలా మాట్లాడుతున్నారనే ఆరోప‌ణ‌లు వ‌స్తున్నాయి.

English summary

If allegations are made, will TDP go to their house and knock them down ??? Politicians who say that