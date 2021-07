జగన్ ధిక్కారం: హెలికాప్టర్‌ ఇస్తాం, వెళ్లి చూడండి -సీమ ఎత్తిపోతలపై తొలిసారి ఎన్జీటీకి కేసీఆర్ సర్కార్

Andhra Pradesh

oi-Madhu Kota

కృష్ణా జలాల వినియోగానికి సంబంధించి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య కొనసాగుతోన్న రగడ రోజుకో మలుపు తిరుగుతున్నది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ఎడమగట్టు వద్ద తెలంగాణ విద్యుత్ ఉత్పత్తి ప్రారంభించడంతో మొదలైన పంచాయితీ తొలుత కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డు(కేఆర్ఎంబీ)కు, ఇప్పుడు నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యూనల్ (ఎన్జీటీ)కి చేరింది. కృష్ణా బోర్డు ఏపీకి అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నదని దుమ్మెత్తిపోసిన తెలంగాణ.. ఎన్జీటీకి చేసిన ఫిర్యాదులో ఏపీ సర్కారు ధిక్కారాలకు పాల్పడిందని ఫిర్యాదు చేయడం గమనార్హం.

amid krishna water dispute with andhra pradesh, the Telangana government has approached the National Green Tribunal (NGT) Chennai bench on monday. telangana govt alleges that ap govt Rayalaseema lift irrigation Scheme is illegal. ts govt has filed a defamation petition alleging that ap govt activities contrary to the NGT's earlier orders.