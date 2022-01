టీడీపీ గాలికి పుట్టిన పార్టీ కాదు; ఇడుపులపాయకు వస్తే తేల్చుకుందాం; సిద్ధమా జగన్: అచ్చెన్నాయుడు సవాల్

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఏపీ తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు జగన్ సర్కార్ పై, ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. జగన్ కు ఓటేసి ప్రజలు తప్పు చేశారని ఆయన మండిపడ్డారు. జగన్ ఎలాంటి వారో తెలిసి, ఆయన చరిత్ర తెలిసి మరీ ప్రజలు ఓటేశారని అచ్చెన్నాయుడు అసహనం వ్యక్తం చేశారు. టీడీపీ ని లేకుండా చేయడం కోసం వైసీపీ చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తోందని, అడుగడుగున విఫలమవుతుంది అంటూ తేల్చి చెప్పారు.

జగన్ వైరస్ కి మందు లేదు; రాష్ట్రవిభజన కంటే వైయస్ జగన్ చేసిన డ్యామేజ్ ఎక్కువ: చంద్రబాబు

English summary

TDP state president Atchannaidu made harsh remarks on Jagan govt. He was incensed that the people had taken wrong decision. YCP was making a lot of conpiracies on TDP, but would fail at every step.