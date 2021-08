జగన్ తప్పులు చేస్తున్నారు-కట్టడి చేయాల్సిందే : మరలా ఒకే వేదిక మీదకు పవన్-బీజేపీ నేతలు..!!

Andhra Pradesh

మరలా ఏపీలో బీజేపీ-జనసేన నేతలు ఒకే వేదిక మీదకు వచ్చారు. రెండు పార్టీల మధ్య రాజకీయంగా పొత్తు ఉన్నా ఎవరి దారి వారిదే అన్నట్లుగా రెండు పార్టీల తీరు కొనసాగుతోంది. ఎవరి కార్యక్రమాలు వారు కొనసాగిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం పైన పోరాటం విషయంలోనూ గతంలో చేసుకున్న ఒప్పందాలకు భిన్నంగా ఎవరి అజెండా వారు అమలు చేస్తున్నారు. తిరుపతి ఉప ఎన్నిక తరువాత రెండు పార్టీల మధ్య మరింత గ్యాప్ కొనసాగుతుందనే వార్తలు వచ్చాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో తిరిగి జనసేన అధినేత పవన్ తో బీజేపీ ముఖ్య నేతలు సమావేశమయ్యారు.

BJP-Jansean leaders once again meet after long gap to fight against Jagan. Both paties disucessed on financial crisis in the state.