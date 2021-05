మహానాడుపై ముఖ్యనేతలతో చంద్రబాబు సంప్రదింపులు.!ప్రవేశపెట్టనున్న తీర్మానాలపై చర్చ.!

Andhra Pradesh

oi-Harikrishna

అమరావతి/హైదరాబాద్: తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే మహానాడు కార్యక్రమంపై పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టత ఇచ్చారు. ముచ్చటగా మూడు రోజులు నిర్వహించుకునే కార్యక్రమాన్ని రెండు రోజులకు కుదించి జూమ్ వెబినార్ యాప్ ల ద్వారా నిర్వహించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నరు. ఇందుకు సంబందించి చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీ ముఖ్యనేతలతో చర్చించారు. తెలంగాణతో పాటు ఏపీ సంబంధించిన తీర్మాణాల గురించి నాయకులతో చంద్రబాబు చర్చించినట్టు తెలుస్తోంది.

English summary

TDP national president Nara Chandrababu Naidu held a virtual meeting with party leaders on Mahanadu to be held on May 27 and 28. Mahanadu took the views of the leaders on various issues including arrangements, invitations and resolutions.