Andhra Pradesh

oi-Srinivas Mittapalli

తమది రైతు ప్రభుత్వం అని చెప్పుకునే వైసీపీ ప్రభుత్వం అన్నదాతలను నిండా ముంచే విధానాలను అవలంభిస్తోందని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు విమర్శించారు. రైతుల నుంచి ధాన్యం కొనుగోలు చేసి రెండు నెలలు దాటినా వారికి బకాయిలు చెల్లించడం లేదన్నారు. దీంతో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారని పేర్కొన్నారు. రైతులు పండించిన పంటను మద్దతు ధరకు కొనుగోలు చేయడంలోనూ ప్రభుత్వం విఫలమైందన్నారు. కొనుగోలు చేసిన ధాన్యానికి వెంటనే బకాయిలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డికి చంద్రబాబు గురువారం(జూన్ 17) లేఖ రాశారు.

English summary

TDP chief Chandrababu Naidu has criticized the YSRCP government over famers issues in the state. He said that after two months of buying grain from the farmers, still govt not paid the money to them.