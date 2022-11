ప్రజలకు చంద్రబాబు బహిరంగలేఖ: జగన్ పాలనలో దారుణాలు ఏకరువు పెడుతూ ఉద్వేగంగా సుదీర్ఘలేఖ!!

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు నేడు రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రజలకు బహిరంగ లేఖ రాశారు. భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన చంద్రబాబు రాష్ట్రంలో తాజా పరిస్థితులను ప్రజలకు అర్థమయ్యేలా చెప్పడానికి ప్రయత్నించారు. ప్రతి ఒక్కరికీ స్వేచ్ఛ, సమన్యాయం అందించి ఉన్నత లక్ష్యాలతో రాజ్యాంగం రూపొందించబడినదని పేర్కొన్న చంద్రబాబు ప్రపంచంలోనే అత్యున్నత రాజ్యాంగాన్ని మనకు అందించిన రాజ్యాంగ రూపకర్త ఆశయాలకు రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా సంకల్పం తీసుకుందామని పిలుపునిచ్చారు.

English summary

Chandrababu wrote an open letter to the people. Chandrababu wants to People fight against YCP government. Chandrababu wrote shocking things through the letter, singling out the atrocities during Jagan's rule.