జగన్ అసమర్ధత వల్లే ఈ దుస్థితి;ఇంత బాధ్యత లేని ప్రభుత్వాన్ని చూడలేదు: చంద్రబాబు

oi-Dr Veena Srinivas

టిడిపి అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగుదేశం పార్టీ 40 ఏళ్ల ప్రస్థానం పూర్తి చేసుకుందని పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా టిడిపి 40 ఏళ్ల ప్రస్థానం లోగో ఆవిష్కరించిన చంద్రబాబు రాష్ట్రంలో తాజా పరిస్థితిపై నిప్పులు చెరిగారు. మీడియాతో మాట్లాడిన చంద్రబాబు ఇంత బాధ్యత లేని ప్రభుత్వాన్ని తాను ఎన్నడూ చూడలేదని వ్యాఖ్యానించారు. రాష్ట్రంలో జంగారెడ్డిగూడెంలో చోటు చేసుకున్న వరుస మరణాలను సహజ మరణాలుగా చిత్రీకరిస్తున్నారని చంద్రబాబు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైసీపీ ప్రభుత్వ తీరుపై నిప్పులు చెరిగారు.

English summary

Chandrababu said the state had suffered due to Jagan's incompetence and had never seen such an irresponsible govt. Chandrababu, who unveiled the logo on the occasion of the TDP's 40 - year reign, was angry with the YCP govt.