ఘనంగా క్రిస్మస్ వేడుకలు- అర్ద్రరాత్రి నుంచి ప్రార్ధనలు : ప్రముఖుల శుభాకాంక్షలు..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

దేశవ్యాప్తంగా క్రిస్మస్ వేడుకలు అంబరాన్నంటాయి. చర్చిలన్నీ పండగ కళను సంతరించుకున్నాయి. భక్తులంతా అర్ధరాత్రి నుంచే వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు. కోవిడ్‌, ఒమిక్రాన్ మ‌హ‌మ్మారుల‌ను దృష్టిలో పెట్టుకొని నిబంధ‌న‌లు పాటిస్తూ వేడుక‌ల‌ను నిర్వ‌హిస్తున్నారు. తెలంగాణ‌లోని మెద‌క్ సీఎస్ చ‌ర్చిలో వేడుక‌లు ఘ‌నంగా ప్రారంభ‌మ‌య్యాయి. శిలువ ఊరేగింపు మొద‌టి ఆరాధ‌న‌లో చర్చ్ బిష‌ప్ సాల్మ‌న్ రాజు పాల్గొన్నారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వ‌చ్చిన భ‌క్తులు ఈ వేడుక‌ల్లో పాల్గొన్నారు. ఏపీలోనూ క్రిస్మ‌స్ వేడుక‌ల‌పై ఎలాంటి ఆంక్ష‌లు లేక‌పోవ‌డంతో అక్క‌డ కూడా రాత్రి నుంచి వేడుక‌లు మొదలయ్యాయి.

English summary

Christmas celebrations are in full swing across the country. All the churches have adopted the festive art. many people took part in the celebrations from midnight onwards.