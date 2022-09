వారసులకు టికెట్లపై తేల్చేసిన సీఎం జగన్ : తాజా - మాజీ మంత్రులకు క్లారిటీ..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ముఖ్యమంత్రి జగన్ ఎన్నికలకు తన టీం సిద్దం చేసుకుంటున్నారు. ఎటువంటి మొహమాటం లేకుండా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. తమ వారసులను ప్రమోట్ చేయాలనుకుంటున్న నేతలకు క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఎన్నికలకు ఇంకా 19 నెలల సమయం మాత్రమే ఉందని చెబుతూ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకు రూట్ మ్యాప్ ఫిక్స్ చేసారు. 27 మంది మంత్రులు- ఎమ్మెల్యేల పని తీరు పైన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన ముఖ్యమంత్రి వారికి ఫైనల్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. డిసెంబర్ లోగా పని తీరు మెరుగుపర్చుకోవాల ని నిర్దేశించారు. ఎన్నికలకు ఆరు నెలల ముందే టికెట్లు ఖరారు చేస్తానని ప్రకటించారు. పని తీరు మెరుగు పర్చుకోని వారి స్థానంలో కొత్త వారిని తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని తేల్చి చెప్పారు.

English summary

CM Jagan given Clarity on Successors contest in up coming elections in party works Shop, CM says Buggana and Perni Nani to be in race.