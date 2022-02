లోటస్ పాండ్ కు సీఎం జగన్ - మంత్రి ఇంట్లో వేడుక : నేడు హైదరాబాద్ లో ఇలా..!!

Andhra Pradesh

ముఖ్యమంత్రి జగన్ హైదరాబాద్ పర్యటన బిజీగా సాగనుంది. సీఎం జగన్ ఈ రోజు హైదరాబాద్ పర్యటనలో భాగంగా గన్నవరం నుంచి ప్రత్యేక విమానంలో హైదరాబాద్ బేగంపేట విమానాశ్రయం చేరుకుంటారు. అక్కడ నుంచి నేరుగా హౌటెక్స్ చేరుకుంటారు. సీనియర్ మంత్రి బొత్సా సత్యనారాయణ కుమారుడి వివాహానికి సీఎం హాజరు కానున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి పలువురు మంత్రులు సైతం హాజరవుతున్నారు. కొద్ది నెలల క్రితం హైదరాబాద్ లోనే బొత్సా కుమారుడి వివాహ నిశ్చితార్దం జరిగింది.

CM Jagan Will be on a oneday tour to Hyderabad to attend minister Botsa sons marriage After that he will move to Lotus pond.