సీఎం జగన్ అలర్ట్ కావాల్సిందేనా - హుజూరాబాద్ మేలు కొలుపు : అక్కడే లింకు -అటు చంద్రబాబు రెడీ...!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉప ఎన్నికలు జరిగాయి. సాధారణంగా ఉప ఎన్నికల ఫలితాలు అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఏపీలో జరిగిన బద్వేలులో వైసీపీ భారీ మెజార్టీతో విజయం సాధించింది. ఈ పోటీలో టీడీపీ..జనసేన దూరంగా ఉన్నాయి. జగన్ అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత జరిగిన తిరుపతి లోక్ సభ.. స్థానిక సంస్థలు..మున్సిపల్ ఎన్నికలు..ఇప్పుడు బద్వేలు..ఇలా అన్నింటా వైసీపీ విజయం సాధిస్తూనే ఉంది. అదే విధంగా టీడీపీ అధికారంలో ఉన్న సమయంలో తిరుపతి..నంద్యాల..నందిగామలో విజయం సాధించింది.

English summary

Analysts say that time had come for Jagan to work on Development without which he might face tough task in 2024 Assembly elections.