సీఎం జగన్ డేరింగ్ డెసిషన్ - ప్లీనరీ వేదికగా : ప్రతిపక్షాలకు షాక్ - ఆ ఎమ్మెల్యేలు ఔట్..!!

Andhra Pradesh

oi-Sai Chaitanya

ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ మరో సంచలన నిర్ణయం ప్రకటించేందుకు సిద్దమవుతున్నారు. ముందస్తు ఎన్నికల ప్రచారం వేళ.. ప్రతిపక్షాలపైన ఒత్తిడి పెంచుతూ తాను ఎంత ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉన్నానో చాటి చెప్పేలా డేరింగ్ డెసిషన్ దిశగా సిద్దమయ్యారు. పార్టీ ప్లీనరీ వేదికగా ఈ ప్రకటనకు రంగం సిద్దమవుతోంది. వచ్చే ఎన్నికల కోసం ఈ ఏడాది ఉగాది నుంచే సీఎం జగన్ అడుగులు మొదలు పెట్టారు. కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు..మంత్రి వర్గ విస్తరణ..పార్టీ పదవులు ఖరారు చేసారు. ఇంటింటికి ప్రభుత్వం ద్వారా ఎమ్మెల్యేలను ప్రజల్లోకి పంపారు.

English summary

CM Jagan takes a daring decision where he would be announcing the candidates names a year before for the next elections in plenary.