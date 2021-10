విజయ సాయిరెడ్డికి నల్గొండ ఎస్పీ హితవు - గంజాయి ఆపరేషన్ వాస్తవాలివి : రాజకీయాలు సరికాదు..!!

Andhra Pradesh

గంజాయి ఆపరేషన్ విషయంలో అస‌లేం జ‌రిగింది. వాస్త‌వాలేమిటి.. తెలంగాణ సీఎం చెబితేనే రైడ్స్ చేశాం.. కానీ దీన్ని రాజ‌కీయ అంశంగా ఎందుకు మారుస్తున్నారంటూ తెలంగాణ పోలీసు అధికారులు ప్రశ్నిస్తున్నారు. తాజాగా ఢిల్లీలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో వైసీపీ ఎంపీ విజయ సాయిరెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేసారు. తెలంగాణకు చెందిన ఒక అధికారి అంటూ పేరు ప్రస్తావించకుండానే కొన్ని కామెంట్స్ చేసారు. దీని పైన నల్గొండ ఎస్పీ స్పందించారు. ఆంధ్రా - ఒడిశా సరిహద్దులో తాము చేపట్టిన గంజాయి ఆపరేషన్ పైన అసత్య ప్రచారం తగదని ఆయన పేర్కొన్నారు.

Nalgonda SP had said vijay sai reddy not to politicise the drugs issue as the truth was something else.