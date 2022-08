Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

జ‌న‌సేన పార్టీ గుర్తు గాజు గ్లాసు. అయితే రాబోయే ఎన్నిక‌ల్లో ఆ పార్టీకి గాజు గ్లాసు గుర్తు ఉండ‌ద‌ని, అందుకు తగ్గ ఓట్ల శాతాన్ని పొంద‌లేకపోవడమే కారణమంటూ ప్ర‌చారం జ‌రిగింది. కేంద్ర ఎన్నిక‌ల సంఘం ఆ ప్ర‌చారానికి చెక్ పెట్టింది. తాజాగా విడుద‌ల చేసిన ఈసీ నివేదిక‌లో ఏపీలో జ‌న‌సేన పార్టీకి గాజు గ్లాసు గుర్తును కొన‌సాగిస్తున్న‌ట్లు వెల్లడించింది.

English summary

In the EC report, it has been revealed that Jana Sena party is continuing to use the glass symbol in AP.