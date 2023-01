కేంద్ర మాజీ మంత్రి నుంచి TDPకి సిగ్నల్స్?

Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నప్పటికీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ ను ఆహ్వానించే జాబితాలో తన పేరు లేకపోవడంతో అలక బూనారు. అంతేకాకుండా పోలీసులు హెలిపాడ్ వద్దకు కూడా రానివ్వకపోవడంతో ఆగ్రహం చెందారు. ఆ సమయంలో ఆమెను సముదాయించేందుకు ధర్మాన కృష్ణ దాస్ ప్రయత్నించినప్పటికీ పర్యటన మధ్యలోనే వెళ్లిపోయారు.

భవిష్యత్తులో కూడా తాను అడుగుతున్న నియోజకవర్గాల నుంచి సీటురాదని ఖరారు చేసుకున్న ఆ కేంద్ర మాజీ మంత్రి తెలుగుదేశం పార్టీకి సంకేతాలు పంపించారు. అయితే పార్టీలోకి వస్తే పదవుల విషయంలోను, టిక్కెట్లు సర్దుబాటు చేసే విషయంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని అధిష్టానం ఆమె పట్ల ఆసక్తి చూపించడంలేదు. ఆమే కిల్లి కృపారాణి.

English summary

Despite being in the YSR Congress party, there was a stir as his name was not included in the list to invite Chief Minister Jagan