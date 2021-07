కేంద్రం గెజిట్ రాయలసీమ ప్రాజెక్ట్ లకు గొడ్డలి పెట్టు, జగన్ తీరుపై మాజీ మంత్రి ఎం.వి. మైసూరా రెడ్డి ధ్వజం

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

కృష్ణా గోదావరి నదీజలాల పరిధిని నిర్ణయిస్తూ కేంద్రం విడుదల చేసిన గెజిట్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో దుమారం రేపుతోంది. కేంద్రం విడుదల చేసిన గెజిట్ తో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తీవ్ర నష్టం జరుగుతుందని తెలంగాణ ప్రభుత్వం విరుచుకు పడుతుంది. ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఈ గెజిట్ విషయంలో కక్కలేక మింగలేక, బయటకు మాట్లాడలేని స్థితిలో ఉంది. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల లోనూ నదీజలాల హక్కులను కాలరాస్తూ కేంద్రం గెజిట్ విడుదల చేసింది అన్న భావన రాజకీయ వర్గాల్లో వ్యక్తమవుతోంది.

English summary

Former minister MV Mysura Reddy responded to the gazette released by the Center. MV Mysura Reddy opined that the Center should axe the Gazette Rayalaseema projects. At the same time, he asked CM Jagan to say whether Rayalaseema was an integral part of the AP or not. Before welcoming the Gazette, Chief Minister Jagan Mohan Reddy was criticized for not thinking about the Rayalaseema projects.