కృష్ణా జిల్లాలో బాలికపై గ్యాంగ్ రేప్ .. ఏపీలో బాలికలపై కొనసాగుతున్న రాక్షస క్రీడ !!

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోబాలికలపై అత్యాచారాలు నిత్యకృత్యంగా మారాయి. ప్రేమోన్మాదుల దాడులు ఒకవైపు, సామూహిక అత్యాచారాలు మరో వైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని వణికిస్తున్నాయి. ఏపీలో మహిళల, బాలికల రక్షణ కరువు అవుతుందని, జగన్ సర్కార్ మహిళల రక్షణపై దృష్టి సారించడం లేదని పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి. రోజుకో చోట బాలికలపై అత్యాచారాలు చోటుచేసుకోవడం ప్రజలను ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది. బాలికలు, మహిళల రక్షణ కోసం ప్రభుత్వాలు ఎన్ని చర్యలు చేపట్టినప్పటికీ బాలికలు, మహిళల రక్షణ ప్రశ్నార్థకంగానే మారుతుంది.

English summary

A girl was gang-raped in Krishna district. While opposition parties are already sharply criticising on girls rape incidents in AP. Another atrocity took place in Krishna district. Three youths gang-raped a 14-year-old minor girl. At first, the accused lied to the girl and took her to a Cattle barn. Convicted of raping a girl in a barn. Along with him, two other youths also raped the girl.