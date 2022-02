మీరు లేకపోతే నేను లేను - రాజకీయాలు ఇందులోకి వస్తే : ఉద్యోగులతో సీఎం జగన్..!!

Andhra Pradesh

ఏపీ పీఆర్సీ సాధన సమితి నేతలు ముఖ్యమంత్రి జగన్ తో సమావేశమయ్యారు. రెండు రోజులపాటు సుదీర్ఘంగా జరిగిన చర్చలు ఫలించడంతో పీఆర్సీ సాధన సమితి సమ్మె నిర్ణయాన్ని ఉపసంహరించుకుంది. ప్రభుత్వం తమ కోరికలను మన్నించడంతో సమ్మెలోకి వెళ్లడం లేదని నేతలు ప్రకటించారు. సీఎం జగన్‌కు ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ సమయంలో సీఎం జగన్ ఉద్యోగ సంఘాల నేతల తో కీలక వ్యాఖ్యలు చేసారు. ఈ ప్రభుత్వం మీది... మీ సహకారంతో మంచి చేయగలుగుతున్నానని వ్యాఖ్యానించారు. ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల, కరోనా ప్రభావం వల్ల మీరు ఆశించినంత రీతిలో ఇవ్వలేకపోవచ్చని చెప్పుకొచ్చారు. కాని ఎంతమేర మేలు చేయగలుగుతామో అన్నిరకాలుగా చేశామని చెప్పారు.

There is no govt without the employees and we cannot politicize the issue said CM Jagan with employees.