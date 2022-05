బీహార్ ని తలపించేలా ఏపీలో గన్ కల్చర్; రావణకాష్టంలో మహిళలు బలి: భగ్గుమన్న టీడీపీ

Andhra Pradesh

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మహిళలపై నేరాలు అడ్డూ అదుపు లేకుండా కొనసాగుతున్నాయి. అత్యాచారాలు, హత్యలు మాత్రమే కాకుండా ప్రేమోన్మాదులు దాడులు ఏపీలో శాంతిభద్రతల పరిస్థితిని ప్రశ్నిస్తున్నాయి. నిత్యం ఏపీలో చోటుచేసుకుంటున్న దారుణ ఘటనలపై తెలుగుదేశం పార్టీ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతుంది. ఏపీలో మహిళలకు రక్షణ లేదని తేల్చి చెబుతోంది. జగన్ పాలనలో అరాచకాలు పెరిగిపోయాయని పదే పదే విమర్శలు గుప్పిస్తోంది.

TDP leaders Nara Lokesh and Vangalapudi Anitha have targeted the Nellore incident, saying that gun culture has increased in the AP to represent Bihar. incensed that women were being sacrificed in Ravanakashtam.