రఘురామపై హైకోర్టు ఫైర్ -సీబీఐ కోర్టు తీర్పులపై అనుమానాలు- సాక్షి, సాయిరెడ్డి ఉదంతాలు

Andhra Pradesh

oi-Syed Ahmed

ఏపీ సీఎం వైఎస్ జగన్, వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి బెయిల్ రద్దు కోరుతూ వైసీపీ రెబెల్ ఎంపీ రఘురామకృష్ణంరాజు దాఖలు చేసిన కేసుల్లో సీబీఐ కోర్టు ఇవాళ కీలక తీర్పులు వెలువరించబోతోంది. అయితే ఈ తీర్పుల్ని అడ్డుకోవాలని కోరుతూ పిటిషనర్ అయిన రఘురామకృష్ణంరాజు ఏకంగా హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. దీంతో రఘురామకృష్ణంరాజు అభ్యంతరాలు విన్న హైకోర్టు... ఆయనపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ముఖ్యంగా సీబీఐ కోర్టు తీర్పుల్ని అనుమానించడంపై హైకోర్టు సీరియస్ అయింది. దీంతో హైకోర్టు చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

English summary

telangana high court has made serious comments on ysrcp rebel mp and also petitioner in ys jagan and vijaya sai reddy bail cancellation cases for his doubts over cbi court verdicts.