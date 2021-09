Andhra Pradesh

వైసీపీ వర్సెస్ జనసేన మాటల యుద్ధం కాస్త జనసేనాని వర్సెస్ పోసానిగా(Posani Krishna Murali) టర్న్ తీసుకుంది.సీన్‌లోకి పోసాని ఎంటర్ అవడం... పవన్ కల్యాణ్ ఫ్యాన్స్ ఆయన్ను టార్గెట్ చేయడంతో వివాదం ముదిరింది. పవన్ కల్యాణ్ ఫ్యాన్స్ తన కుటుంబ సభ్యులను అసభ్యంగా దూషిస్తూ మెసేజ్‌లు చేస్తున్నారంటూ పోసాని మంగళవారం(సెప్టెంబర్ 28) కూడా మీడియా ముందుకొచ్చారు. తన కుటుంబాన్ని టార్గెట్ చేసినందుకు... పోసాని కూడా పవన్‌పై వ్యక్తిగతంగా తీవ్ర స్థాయిలో పరుష పదజాలంతో విరుచుకుపడ్డారు. పోసాని ప్రెస్‌మీట్‌లో మాట్లాడుతుండగానే పవన్ ఫ్యాన్స్‌ లోపలికి చొచ్చుకొచ్చి దాడికి యత్నించారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు ఆయనకు రక్షణ కల్పించి అక్కడి నుంచి తరలించారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో పవన్ కల్యాణ్‌పై బుధవారం(సెప్టెంబర్ 29) తాను కేసు పెట్టబోతున్నట్లు పోసాని ప్రకటించారు.

Posani Krishna Murali Press Meet-"It seems that he is trying to kill me. However, the cause of my death is Pawan Kalyan ... Chiranjeevi's younger brother. He is looking to kill me through his psycho fans. Tomorrow I will file a case against him at the police station,said Posani Krishna Murali .