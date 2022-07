Andhra Pradesh

oi-Garikapati Rajesh

జ‌న‌సేన అధినేత ప‌వ‌న్ క‌ల్యాణ్ రాబోయే ఎన్నిక‌ల్లో పోటీచేసే నియోజ‌క‌వ‌ర్గం దాదాపుగా ఖరారైంది. గ‌త ఎన్నిక‌ల్లో గాజువాక‌, భీమ‌వ‌రం నుంచి పోటీచేసి ఓట‌మిపాల‌వ‌డం ఆ పార్టీ శ్రేణ‌నుల‌ను తీవ్రంగా నిరాశ‌ప‌రిచింది. ఈసారి ఆరు నూరైనా త‌మ నేత అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్ట‌డం ఖాయ‌మ‌ని, 175 నియోజ‌క‌వ‌ర్గాల్లోని ప్ర‌తి నియోజ‌క‌వ‌ర్గ ప్ర‌జ‌లు ఆయ‌న‌కు ఓటు వేయ‌డానికి సిద్ధంగా ఉన్నార‌ని జ‌న‌సేన నాయ‌కులు, కార్య‌క‌ర్త‌లు న‌మ్మ‌కంతో ఉన్నారు. ఆ న‌మ్మ‌కంతోనే నియోజ‌క‌వ‌ర్గాన్ని ఎంపిక చేసిన‌ట్లు వెల్ల‌డించాయి.

English summary

The Janasena party leaders are saying that the constituency in which Pawan Kalyan will contest in the upcoming elections has been decided